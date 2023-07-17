Hangi hakim ve savcıların yeri değiştirildi? İşte, yeri değiştirilen hakim ve savcıların listesi ve isimleri

Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca hakim ve savcıyı yakından ilgilendiren atamalarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı ve3 bin 423 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği duyuruldu. Söz konusu açıklamanın ayrıntıları ve sorgulama ekranını bir araya getirdik...

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HSK'DAN RESMİ AÇIKLAMA!

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.