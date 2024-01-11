Hangi illerde okullar tatil?
Kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Şırnak'ta ise Beytüşşebap ilçesinde okullar tatil edildi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.