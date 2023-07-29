C. Çoğu zaman, yemekten birkaç saat sonra kendimi şiş ve yorgun hissediyorum.

9. Ciddi bir karbonhidrat tüketimi yaptığınızda sonrasında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

B. Orta bir kemik yapım var.

A. Küçük bir kemik yapım var.

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A,B ve C kaç kez cevap verdiğinizi toplayın. Eğer çoğunlukla A şıkkına cevap verdiyseniz siz bir ektomorfsunuz. B şıkkı çoğunluktaysa mezomorf vücut tipine sahipsiniz. C şıkkı çoğunluktaysa siz bir endormorfsunuz.

Eğer yantlarınız eşit şekilde dağıldıysa beşe beş veya altıya dört ise hibrit bir vücuda sahipsiniz. A ve B arasında cevaplarınız bölündüyse siz bir ekto-mezomorfsunuz.

B ve C arasında cevaplarınız yayıldıysa mezo-endomorfsunuz. A ve C arasında bölündüyse de ekto-endomorsunuz demektir.