Vücut tipi testine göre uygulamanız gereken diyet ve egzersizler
Doğuştan vücut tipinizin ne olduğunu anlamanın yolları vardır. Kişilerin vücut tipleri fiziksel olarak güçlü ve zayıf yönlerini, kişilik özelliklerini, davranışlarını belirler. Sağlıklı bir beslenme ve egzersiz düzeni oturmak için vücut tipinizi bilmek önemlidir. Vücut tipinizi öğrenmek için 10 soruluk testi yapabiliriz.
Ektomorf, endomorf ve mezomorf olarak adlandırılan vücut tipleri özellikle düzenli egzersiz yapan kişiler için önem taşır. Her insanın vücut tipi ve genetiği farklılık gösterir. Bireylerin vücut tiplerine uygun beslenmeleri ve egzersiz yapmaları maksimum verim almaları açısından önemlidir. İşte, vücut tipinizi kolayca anlayabileceğiniz 10 soruluk test.
1. Objektif bir bakış açısıyla, aynaya baktığınızda aşağıdaki faktörlerden hangisi vücudunuzda en baskın görünüyor?
A. Kemik
B. Kas
C. Vücut yağı
2. Omuzlarınız ile kalçalarınız arasındaki mesafe nasıl?
A. Omuzlarım kalçalarımdan daha dar.
B. Yaklaşık olarak kalçalarımla aynı mesafedeler.
C. Omuzlarım kalçalarımdan daha geniş.
3. Aşağıdaki nesnelerden hangisi vücudunuzu en iyi tanımlar?
A. Bir kalem
B. Bir kum saati
C. Bir armut
4. Orta ve baş parmağınız ile bileğinizi sararsanız ne olur?
A. Orta parmağım ve baş parmağım birbirine değiyor.
B. Orta parmağım ve baş parmağım birbirine dokunuyor ancak zar zor.
C. Orta parmağım ve baş parmağım arasında boşluk var.
5. Kilonuz ile alakalı aşağıdaki tanımlardan hangisi size uyuyor?
A. Kas ve vücut yağı kazanmakta zorlanıyorum.
B. Çok zorlanmadan kilo alıp verebilirim.
C. Kolayca kilo alıyorum ama vermekte zorlanıyorum.
6. Bir genç veya yetişkin olarak, kötü beslenme alışkanlığınız olmadığı halde, egzersiz yapmadan vücudunuz nasıl görünürdü?
A. Uzun ve sıska görünürdüm.
B. Güçlü ve derli toplu görünürdüm.
C. Yumuşak ve dolgun görünürdüm.
7. Düzenli spor yapıyor olsaydınız ve birkaç ay ara verseydiniz vücudunuz nasıl görünürdü?
A. Hızlı bir şekilde kas ve güç kaybederdim.
B. Vücudum o kadar değişmezdi.
C. Vücudum önemli ölçüde yumuşar ve hatta kilo alabilirdim.
8. Üzerinize tam oturan bir kot pantalon giyseniz, vücudunuzun neresinden sıkar?
A. Sıkmıyor, aslında kemer olmadan giyemem.
B. Biraz çalışmayla, kaslı bacaklarım üzerinde geçebilir.
C. Kalçama ve karnıma takılır.
9. Ciddi bir karbonhidrat tüketimi yaptığınızda sonrasında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
A. Genelde yaptığım gibi normal.
B. Karınımın şiş olduğunu hissetsemde genellikle kendimi iyi hissediyorum.
C. Çoğu zaman, yemekten birkaç saat sonra kendimi şiş ve yorgun hissediyorum.
10. Vücudnuzun kemik yapısını nasıl tanımlarsınız?
A. Küçük bir kemik yapım var.
B. Orta bir kemik yapım var.
C. Nispeten büyük bir kemik yapısına sahibim.
A,B ve C kaç kez cevap verdiğinizi toplayın. Eğer çoğunlukla A şıkkına cevap verdiyseniz siz bir ektomorfsunuz. B şıkkı çoğunluktaysa mezomorf vücut tipine sahipsiniz. C şıkkı çoğunluktaysa siz bir endormorfsunuz.
Eğer yantlarınız eşit şekilde dağıldıysa beşe beş veya altıya dört ise hibrit bir vücuda sahipsiniz. A ve B arasında cevaplarınız bölündüyse siz bir ekto-mezomorfsunuz.
B ve C arasında cevaplarınız yayıldıysa mezo-endomorfsunuz. A ve C arasında bölündüyse de ekto-endomorsunuz demektir.
EKTOMORF VÜCUT TİPİ
Genellikle ince ve zayıf bir vücuda sahip olan ektomorflar, ince bel, dar kalça ve omuzlara, küçük eklemlere, uzun bacak ve kollara sahiptir. Fazla vücut yağı ve kas kütlesi olmadan ince olma eğilimdedirler.
Metabolizmaları hızlı çalıştığı için kalorileri hızlı yakarlar. Bu nedenle gün içerisinde sık sık acıkabilirler. Sık sık yemek yemelerine rağmen kolay kas kazanamazlar.
Ekotmor vücut tipine sahip kişiler egzersizle beraber karbonhisrat tüketerek kilo alımı sağlayabilir. Proteine öncelik vermek kas geliştirme çabalarınıza yardımcı olur.
MEZOMORF VÜCUT TİPİ
Doğal olarak kaslı bir yapıya sahip olan mezomorf tipi vücutlar, orta büyüklüte kemik yapısına sahiptir. Geniş omuzlar, dar bel, güçlü kollar ve bacaklara sahiptirler. Makul miktarda vücut yağına sahiptirler.
Genetik olarak kas geliştirme eğilimdedirler ve kolay bir şekilde kilo alıp verebilirler.
Mezomorflar, tam tahıl ve nişasta ağrılıklı karbonhidratları dengeli tüketmelidir. Protein açısından zengin gıdalara odaklanarak kas kütlelerini geliştirebilirler.
ENDOMORF VÜCUT TİPİ
Orta veya küçük kemik yapısına sahip olan endomorf vücut tipi, daha fazla vücut yağına sahip olduğu için genellikle dar omuzlu ve geniş kalçalıdır. Alt karın, kalça ve baldır kısımlarında fazla yağ bulunabilir. Kilo vermek genellikle zorlayıcıdır ancak doğru beslenme ve eğitim ile ideal vücut tipine erişebilirler.
Endomorf vücut tipi kalori alımına dikkat ederek daha fazla protein ve sağlıklı yağ tüketimine özen gösterebilir. Düşük karbonhidratlı yiyeceklerin tüketimi ile kilo kaybı sağlanabilir.
Kaynak: Everdayhealth