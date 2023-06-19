18 Haziran Pazar günü reyting sonuçları magazin gğndemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Güzel Günler yine izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.