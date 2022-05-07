"Hangisi Karısı"nın oyuncuları: Bol kahkahalı bir oyun

"Bol kahkahalı bir oyun" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan 'Hangisi Karısı'nın oyuncuları, "İsminden de anlaşılacağı üzere bu çok keyifli bir oyun. Seyreden herkesten çok güzel tepkiler alan, bol kahkahalı bir oyun oldu." dedi.

"İNSANLAR KORKULARINI YENDİ"

Tiyatronun özlendiğini de söyleyen ünlü isimler, "Her geçen gün artan bir izleyici kitlemiz var. Oyunumuzun güzel bir izleyici portföyü oldu. İnsanlar yavaş yavaş korkularını da yendi. İzleyici canlı performans izlediği zaman daha çok keyif alıyor." açıklamasını yaptı.