Hangzhou Lucheng - Beijing Baxy maçı rakamları

Hangzhou Lucheng ve Beijing Baxy, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Hangzhou Lucheng 40 puanla 2. sırada, Beijing Baxy 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Hangzhou Lucheng, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Beijing Baxy, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 320 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hangzhou Lucheng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Beijing Baxy sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hangzhou Lucheng önceki hafta Shaanxi Chanba mücadelesinde 2-1 yenildi.

Beijing Baxy, Dalian Yiteng karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hangzhou Lucheng, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

Beijing Baxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Beijing Baxy, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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