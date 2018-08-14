Hangzhou Lucheng - Dalian Yiteng maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hangzhou Lucheng, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Dalian Yiteng takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Hangzhou Lucheng 32 puanla 3. sırada, Dalian Yiteng 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Hangzhou Lucheng, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Yiteng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 523 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hangzhou Lucheng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dalian Yiteng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hangzhou Lucheng önceki hafta Shaanxi Chanba mücadelesinde 2-1 yenildi.

Dalian Yiteng ise Beijing Baxy karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hangzhou Lucheng, 14 gol attı ve 10 gol yedi.

Dalian Yiteng, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalian Yiteng 7 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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