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Hanife, Instagram'da son paylaşımlarından birinin altına "İnadına, inadına yaşarım. İnadına da yaparım, yapıp bir daha yanarım" notunu düştü. Çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşımın altına, müzmin gelin adayının erkek takipçilerinden biri "Kız bir koca bulamadın mı hala?" şeklinde yorum yaptı.