Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti.
Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.