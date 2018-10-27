Hannover 96 - Augsburg maçı heyecanı

Almanya Bundesliga maçında Hannover 96 ile Augsburg, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Hannover 96 6 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Augsburg 9 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Hannover 96, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Augsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 111 kodlu maçı oynayanlar; Hannover 96 galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Augsburg galibiyet oranı 2.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Hannover 96 önceki hafta Bayer Leverkusen mücadelesinde 3-2 yenildi.

Augsburg ise Freiburg karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hannover 96, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Augsburg, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Augsburg 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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