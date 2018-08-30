Hannover 96 - Borussia Dortmund rakamlar

Almanya Bundesliga maçında Hannover 96 ile Borussia Dortmund, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Hannover 96 1 puanla 9. sırada, Borussia Dortmund 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hannover 96, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Borussia Dortmund, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Hannover 96 galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 4.00, Borussia Dortmund galibiyet oranı 1.35. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Hannover 96 önceki hafta Werder Bremen mücadelesinde 4-0 yenildi.

Borussia Dortmund, Stuttgart karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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