Hansa Rostock - Fortuna Köln karşılaşma önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Hansa Rostock, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Fortuna Köln takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Hansa Rostock 18 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Fortuna Köln 17 puanda ve 10. sırada. Hansa Rostock, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Fortuna Köln, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 272 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hansa Rostock kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Fortuna Köln sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Hansa Rostock önceki hafta Chemnitzer mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Fortuna Köln ise Paderborn maçında 2-4 yenildi.

Hansa Rostock, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 12 gol yedi.

Fortuna Köln ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Köln, 8 gol atarken 6 gol yedi.

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