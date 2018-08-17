Hansa Rostock - Stuttgart maçı rakamları

Almanya DFB Kupası 1.Tur maçında Hansa Rostock ile Stuttgart, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Hansa Rostock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Stuttgart, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hansa Rostock kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Stuttgart sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Hansa Rostock önceki hafta Stuttgart mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Stuttgart, Hansa Rostock karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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