Hansa Rostock - Würzburger Kickers düellosu

Almanya 3. Lig maçında Hansa Rostock ile Würzburger Kickers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 6 puanlı Hansa Rostock 10. sırada bulunuyor, Würzburger Kickers 3 puana sahip ve 17. sırada. Hansa Rostock son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Würzburger Kickers, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Hansa Rostock galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Würzburger Kickers galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hansa Rostock son hafta oynanan Chemnitzer maçında 1-1 berabere kaldı.

Würzburger Kickers ise RW Erfurt maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hansa Rostock, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Würzburger Kickers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Würzburger Kickers, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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