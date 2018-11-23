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Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...

23.11.2018 - 11:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...

  • 1 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Her yerde bulunabilecek malzemelerle yapılmış el yapımı, orijinal silahlar... 

  • 2 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Bazıları tabanca şeklinde bazıları ise sadece tek atımlık. Ancak yine de ölümcül. İşte mahkumlar tarafından yapılmış en ilginç silahlar...

  • 3 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Yastık ve törpü yardımıyla yapılan testere benzeri alet

  • 4 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Kablo, ısıtma çubuğu ve alüminyum folyo ile yapılan silah

  • 5 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Tahta haç kullanılarak yapılmış bıçak

  • 6 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Hapishanenin metal atölyesinde yapıldığı düşünülen el yapımı tabanca

  • 7 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Boş süt kutusunun içinde bulunan sahte tabanca, büyük olasılıkla korkutma ve rehin alma amacıyla kullanılmak için yapılmış.

  • 8 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Sapan

  • 9 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Tahta askılık ve keskin sağlam ip yardımıyla yapılan testere

  • 10 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Dolma kalem ve ufak elektrikli motor kullanılarak yapılan dövme makinesi

  • 11 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Tahta, lastik ip ve jiletle yapılan kırbaç

  • 12 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Yağ enjektörü, tahta ve kauçuk eldiven kullanılarak yapılmış sahte makineli tüfek

  • 13 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Yatak demir ayakları, bant ve piller kullanılarak yapılan pompalı tüfek. 2 mahkum bu silahı kullanarak hapishaneden kaçmayı başarmış.

  • 14 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Suçluların klasik kaçış aracı olan yatak çarşafından yapılmış halat

  • 15 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Alkol yapımı için kullanılan su ısıtıcısı

  • 16 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
    16 | 33

    Kitaplıkların çelik rayları kullanılarak yapılmış merdiven

  • 17 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    4,5 metreye kadar uzatılabilen, deri ve ip yardımıyla yapılmış kanca

  • 18 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Hapishanenin demir atölyesinde yapılmış bir topuz

  • 19 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Mahkumlar arası haberleşme amacıyla yapılmış radyo vericisi

  • 20 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Ansiklopedi içerisine gizlenmiş radyo alıcısı

  • 21 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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    Tahta, demir ve plastik iple yapılmış testere

  • 22 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
    22 | 33
  • 23 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
    23 | 33
  • 24 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
    24 | 33
  • 25 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 26 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 27 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 28 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 29 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 30 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 31 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 32 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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  • 33 Hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış ilginç silahlar...
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