Cinsel suçlarından hükümlü olan şarkıcı R. Kelly'nin kızı Joanne Kelly, çocukluğunda babasının tarafından uğradığını iddia ettiği cinsel istismar hakkında ilk kez kamuoyuna konuştu.

'Karma: Bir Kızın Yolculuğu' adlı belgeselde, şu anda 26 yaşında olan Joanne, çocukluğunda şarkıcı tarafından istismara uğradığını ve bunu ilk kez 2009 yılında, 10 yaşındayken annesi Andrea'ya bildirdiğini iddia etti.

“O benim her şeyimdi. Uzun süre bunun olduğuna inanmak bile istemedim" diyen Joanne, "Kötü bir insan olsa bile bana bir şey yapacağını bilmiyordum. Kimseye söyleyemeyecek kadar korktum. Anneme de söylemeye çok korktum" ifadesini kullandı.