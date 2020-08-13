Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte restoran ve kafe işletmeciliğinde de yeni bir dönem başladı.

Tüm restoranlar, hijyen ve mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi, söz konusu işletmelerin kapasite sayılarında da değişimler yaşandı.

Yaşanan köklü değişimin ardından sektör oyuncuları da büyüme stratejilerini revize etti. Kuruluşunun ardından 21 yılı geride bırakan Happy Moon’s Grup ise normalleşme sürecinde de büyüme atağını sürdürerek, üç yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi.

Happy Moon’s Grup'un, biri Gaziantep’te ve ikisi İstanbul’da olmak üzere açılan yeni restoranları ile birlikte şube sayısını 31’e çıkardığı kaydedildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "Happy Moon’s Grup olarak, ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uyarlayarak Türkiye’de çok sayıda ilke öncülük ettik. Edindiğimiz bu misyon birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Misyonumuzu pandemi dönemi ile gelen normalleşme sürecinde de devam ettirmek ve ulaşılabilir lüks anlayışını daha fazla kişiyle buluşturmak adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda üç yeni restoranımızın da açılışını gerçekleştirerek şube sayımızı 31’e çıkardık. Hijyen ve mesafe kurallarıyla adeta yeniden düzenlediğimiz restoranlarımıza, yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Happy Moon’s Grup, üç yeni şubesinin açılışını ise Forum İstanbul AVM, Lens Yaşam Merkezi ve Gaziantep’te gerçekleştirdi.