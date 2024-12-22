Hapşıran sürücü kontrolden çıktı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün hapşırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı 2 kişi yaralandı.
Bursa'daki kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün Alibeyköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ali A.(58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hapşırınca kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çit betonuna çarptı.
Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Azerbaycan uyruklu eşi Govher M.(44) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.