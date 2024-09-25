Kulak zarının yırtılması: Hapşırma sırasında yüksek basınç içeride tutulduğundan kulaklara bir miktar hava gönderilir. Bu basınçlı hava, orta kulak ve kulak zarına bağlanan östaki borusu adı verilen bir tüpe akar. Oluşan basınç, kulak zarının yırtılmasına ve işitme kaybına neden olabilir.

Orta kulak enfeksiyonu: Hapşırma refleksinin başka bir etkisi de burnun bakteri ve patojen gibi zararlılardan temizlenmesini sağlamaktır. Hapşırığın tutulmasıyla dışarı atılamayan kirli hava, orta kulağa bakteri ve enfekte mukus taşıyarak enfeksiyona neden olabilir.