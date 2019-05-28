Harbiye'de yıldızlar geçidi

Harbiye Açık Hava Konserleri, Kerki - Solfej organizasyonuyla 30 Haziran'da Zülfü Livaneli ile başlayacak. Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikâyelerini yeniden yorumlayacak olan Livaneli'ye şef Rengim Gökmen'in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrasıyla birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi eşlik edecek.

Ceylan Ertem

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahneye çıkacak. Daha önce Sıla'nın konuğu olarak Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahneye çıkan ve 'Esmer' şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuvarındaki şarkılarıyla sahnede olacak. 'Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri' ile sevenleriyle buluşan Erol Evgin, şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisiyle birlikte seslendirecek. Harbiye Açık Hava Konserleri'nde sahneye çıkacak olan diğer şarkıcılar ise Mor ve Ötesi, Levent Yüksel, Sertab Erener olacak.

Erol Evgin





30 Haziran - 1 Temmuz: Zülfü Livaneli

2 Temmuz: Ceylan Ertem

3 Temmuz: Erol Evgin

4 Temmuz: Levent Yüksel

6 Temmuz - 7 Temmuz: Sertab Erener

8 Temmuz: Mor ve Ötesi







