Harçlardan gelecek yıl 44,7 milyar lira gelir bekleniyor

AA

Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 44 milyar 684 milyon 287 bin lira gelir bekleniyor.

AA muhabirinin 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 44,7 milyar liralık harcın, yüzde 55,8'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 24 milyar 934 milyon 898 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

Devletin, ticaret sicil harçlarından 617 milyon 131 bin lira, esnaf sicil harçlarından 127 milyon 791 bin lira, diğer yargı harçlarından da 7 milyar 947 milyon 671 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 8 milyar 692 milyon 593 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 3,8'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2022'de pasaport ve konsolosluk harçları için 1 milyar 719 milyon 976 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 745 milyon 497 bin lira aktarılması bekleniyor.

Bu dönemde, 1 milyar 632 milyon 557 bin lira noter harcı, 290 milyon 192 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 63 milyon 36 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 103 milyon 797 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 85 milyon 998 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

2022 yılı bütçesine göre toplanacak harçlar ve miktarları şöyle: