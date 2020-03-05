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Harçlıklarını birleştirip Mehmetçiğe gönderdiler - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Öğrencilerin okula gelişi- Öğrencilerin bahçede toplanması- Okul Müdürünün konuşması- Din Dersi öğretmeninin Kur’anı Kerim okuması- Dua edilmesi- Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması- Toplu asker selamı verilmesi- Öğrencilerle röportaj

Harçlıklarını birleştirip Mehmetçiğe gönderdiler- Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek kampanyalarından etkilenen bir grup öğrenci, harçlıklarını birleştirip Mehmetçik Vakfı'na yolladıANKARA (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek kampanyalarından etkilenen bir grup Kahramankazanlı lise öğrencisi harçlıklarını birleştirip Mehmetçik Vakfı'na gönderdi.Mustafa Hakan Fen Lisesi öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yardım kampanyası gerçekleştirdi.Sabah okula gelen öğrenciler ders başı yapmadan önce okulun bahçesinde toplanarak şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Din dersi öğretmenlerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen öğrenciler daha sonra dua etti.Asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler, okul girişinde arkadaşlarının daha önceden hazırladığı şehitler köşesindeki bağış kutularına harçlıklarını bıraktı.Okulun 10-C sınıfı öğrencisi Abdulkadir Alagöz, harekata katılan askerlere destek olmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti.Mehmetçiğin öğrencilerin harçlıklarına ihtiyacı olmadığını bildiklerini ancak destek vermek istediklerini vurgulayan Algöz, "Devletimiz güçlü ancak biz de Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bu şekilde göstermek istedik. Bahar Kalkanı Harekatı başladıktan sonra televizyonda görüyorduk, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde arkadaşlarla sınıfta konuştuk ve böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik. Müdürümüz de uygun gördü ve harçlıklarımızı birleştirip Mehmetçiğe göndermeye karar verdik." diye konuştu.