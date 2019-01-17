NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Konuk ekip Nets, 131-131'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 145-142 kazandı.
Nets'te Spencer Dinwiddie 33 sayı, 10 asist, Jarrett Allen da 20 sayı, 24 ribauntla "double double"a imza attı. DeMarre Carroll 22, Treveon Graham 21 sayılık katkıda bulundu.
Memphis Grizzlies'e 57 sayı atmasının ardından 58 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üreten Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden'ın gayreti galibiyete yetmedi.
Bu sezon 4'üncü, kariyerinde 13. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, LeBron James'i geçerek NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinde tek başına 6. sıraya yerleşti.
Üst üste 18. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ın 1961-62 sezonundaki serisini yakaladı. Harden böylece 65, 31, 25 ve 20 maçla ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain'in arkasından 5. sırada yer aldı.
WARRIORS - PELICANS MAÇINDA 3 SAYI REKORU
Golden State Warriors'ın sahasında New Orleans Pelicans'ı 147-140 mağlup ettiği karşılaşma, takımların 3 sayı gösterisine dönüştü. Müsabakada, Warriors'ın 24, Pelicans'ın 19 olmak üzere toplamda atılan 43 üç sayılık basketle NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41 basketle bu sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.
Art arda 6. galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 5 ribaunt, Kevin Durant 30 sayı, 15 ribaunt ve Draymond Green 17 sayı, 14 asist, 6 ribauntla oynadı.
Pelicans'ta Anthony Davis 30, Nikola Mirotic 29, Jrue Holiday 25 ve Julius Randle 23 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Orlando Magic: 120-115 (uzatmada)
Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-108
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 142-145 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 101-111
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 101-105
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 129-112
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-129
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 147-140
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