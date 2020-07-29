Hareket halindeki otomobilden atlayan kadın yaralandı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda bir kadının kaldırım kenardında hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yaralı O.D'ye yardım etmek isteyen vatandaşlar, kadının yanında bulunan 19 RA 732 plakalı otomobilin sürücüsü S.G'nin çelişkili sözleri üzerine, kaçmasını engellemek için polis ekipleri gelene kadar aracın kontak anahtarına el koydu.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada kentte otomobille bir süre gezen ikilinin daha sonra O.D'nin Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktığını, bu sırada S.G'nin tacizine uğrayan O.D'nin hareket halindeki otomobilden kendisini attığını tespit etti.Olay yerindeki ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan O.D, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli S.G. ise gözaltına alındı.