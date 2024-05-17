Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 70 TL hisse fiyatıyla 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı gündemdeki yerini aldı. İşte Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve HRKET BIST kodu ile borsada işlem göreceği tarih...
Hareket Proje Taşımacılığı talep toplama işlemleri 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kapsamında toplamda 24 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? HRKET ne zaman işlem görecek?" İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları...
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği tarihleri 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında talep topladı
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI
Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;
- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hareket Proje Taşımacılığı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Hareket Proje Taşımacılığı halka sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.