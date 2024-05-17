Hareket Proje Taşımacılığı talep toplama işlemleri 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kapsamında toplamda 24 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? HRKET ne zaman işlem görecek?" İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları...