Hareket Proje Taşımacılığı halka arzının BIST'te işlem göreceği tarih açıklandı!
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla, yatırımcılar hissenin ne zaman işlem göreceğini merak ediyordu. Birkaç gün içerisinde BIST'te işlem görecek firmanın halka arzına 2 milyona yakın kişi katıldı. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği borsada işlem görme tarihi...
'HRKT' koduyla borsada yer alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot dağıtımı yapan firmanın halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak belirlendi. Firmanın lot dağıtımından sonra ne zaman işlem göreceği de açıklandı. İşte, detaylar...
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma BİST'te 23 Mayıs 2024 tarihinde işlem görmeye başlayacak.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Toplamda 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot düştü.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları
Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi
Yüzde 20-25 İşletme sermayesi