Altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla beraber altın fiyatları araştırması hız kazandı. Geçen hafta 896 lira seviyelerine kadar düşen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, 12 Mayıs altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları canlı kuru...

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.

Sözle yönlendirmelerine dün de devam eden Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.