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        Haberler Yaşam 100. Yıl Burs Fonu ile 100 öğrenciye umut

        100. Yıl Burs Fonu ile 100 öğrenciye umut

        Haremlique Istanbul, Cumhuriyet'imizin 100. yılında "Senden Öğrendiklerimiz Yüzyıllara Sığmaz" diyerek Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Haremlique Istanbul 100. Yıl Burs Fonu, bağışçılarının destekleriyle ülkemizin gençlerine umut olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:41
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        100. Yıl Burs Fonu ile 100 öğrenciye umut
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        Haremlique Istanbul, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü şerefine, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği yaparak yeni burs projesini hayata geçiriyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Proje kapsamında oluşturulan Haremlique Istanbul 100. Yıl Burs Fonu sayesinde TEV bünyesindeki 100 öğrenciye burs sağlanacak.

        Ülkemizin en köklü vakıflarından TEV ile yaptıkları iş birliği sayesinde “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yolumuzu aydınlatan ve zamanın ötesindeki vizyonunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini” belirten Haremlique Istanbul’un Kurucusu Caroline N. Koç, sözlerine şöyle devam etti:

        “Haremlique Istanbul olarak bu önemli dönüm noktasını ülkemizin geleceğine eğitim yoluyla yatırım yaparak kutluyoruz. Haremlique Istanbul 100. Yıl Burs Fonu ile gençlerimizin eğitimine destek olmanın yanı sıra Cumhuriyetimizin parlak geleceğine olan inancımızı da yineliyoruz. Bu iş birliği, gençleri, başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçlarla güçlendirme konusundaki kararlığımızı da yansıtıyor. Böylece Cumhuriyetin her vatandaşa erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama taahhüdüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz. Eğitimin ilerleme ve kalkınmanın temel taşı olduğuna olan inancımızla önümüzdeki dönemde de Haremlique Istanbul olarak eğitim girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz.”

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        TEV'in eğitimde fırsat eşitliğine olan sarsılmaz bağlılığının, bu projeye yönelik vizyonlarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğünü dile getiren Caroline N. Koç, “TEV ile birlikte çalışmalarımızın etkisini artırmayı ve gençlerin eğitim hayatında kalıcı bir fark yaratmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

        Gelecek nesli eğitim yoluyla güçlendirme vizyonunu paylaşan bağışçılar, TEV resmi web sitesindeki özel proje sayfasını ziyaret ederek Haremlique Istanbul 100. Yıl Burs Fonu’na katkıda bulunabilirler.

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        #100. Yıl Burs Fonu
        #Haremlique Istanbul
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