Harika Çocuk'tan 'Rachmaninoff' 0:00 / 0:00

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Kariyerinde Viyana Uluslararası Piyano Yarışması birinciliği, Kissingen Piyano Olimpiyatları birinciliği, Schubert Piyano Yarışması üçüncülüğünün yanı sıra Schubert Özel Ödülü'ne layık görülen Emre Yavuz'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Rachmaninoff', 20'nci yüzyıla damgasını vuran Sergey Rahmaninov'a bir saygı niteliği taşıyor.

Emre Yavuz, gerçekleştirdiği 'Beethoven Turnesi' ve 'Uluslararası Rahmaninov Turnesi' ile aldığı ödüllerle geçtiğimiz yıllarda adından söz ettirmişti. Bösendorfer Sanatçısı Yavuz, 'Sanatta Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası'ndan yararlanan son 'Harika Çocuk'...

Emre Yavuz, Rus besteci Sergey Rahmaninov'un eserlerini seslendirdiği; yurt içi ve dışında düzenlenen resital, oda müziği ve orkestralı konserleri kapsayan Uluslararası Rahmaninov Turnesi'ne bestecinin doğum yıl dönümü olan 1 Nisan 2018'de bir resitalle başlamıştı. Türkiye ve Avrupa'da çok sayıda şehirde verdiği konserlerde çaldığı eserlerin yorumlandığı albümde Rahmaninov'un 2. Piyano Sonatı (Op. 36) ve 10 Prelüd (Op.23) eserleri yer alıyor.

'Rachmaninoff', Aralık 2019'da Bösendorfer'in Viyana'daki piyano fabrikasında kaydedildi. Emre Yavuz'un çok sayıda farklı piyano modeli arasından yaptığı seçim sonucunda kayıtta Bösendorfer'in yeni 'Vienna Concert' modeli kullanıldı. Albümün kitapçığında hazırlık sürecinin derinliğini ve eserler hakkında bilgileri görmek mümkün. Kullanılan metinler, Emre Yavuz tarafından kaleme alındı.