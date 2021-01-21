Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, hak sahiplerinin yarın hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Selçuk, "59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında, harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.