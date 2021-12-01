Harran Kale Sarayı'nın Anadolu'nun en büyük yapılarından bir tanesi olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Birçok kaynakta da büyük Sin Tapınağı'nın ve Sabilerin Tapınağı'nın bu kalenin zemininde yani burada ilk inşa edilen şeyin bir tapınak olduğunu ortaya koyuyor. Bu haliyle Kale Sarayda şu an biz merkezdeki iki katın işlevini tam olarak bilmiyoruz çünkü yaklaşık 7-8 metre toprakla dolu.