Harris mi Trump mı? Kremlin'den açıklama

ABD'de Kasım ayında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçime hazırlık devam ederken, Rusya'dan seçimlere ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, verdiği röportajda Rusya'nın Harris'i Trump'tan daha öngörülebilir bir isim olarak gördüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekilmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Trump'tan ziyade Biden'ı tercih ettiğini, Biden'ın deneyimli "eski usul" bir politikacı olduğunu belirtmişti.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Pavel Zarubin'in sorularını yanıtlayan Peskov'a "Peki şimdi adayınız kim?" sorusu yöneltildi.

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"DEMOKRATLAR DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR"

Peskov, "Bizim bir adayımız yok. Ancak, elbette Demokratlar daha öngörülebilir. Ve Putin'in Biden'ın öngörülebilirliği hakkında söyledikleri, Harris de dahil olmak üzere hemen hemen tüm Demokratlar için geçerlidir." dedi.

Seçimin ABD'nin iç meselesi olduğunu vurgulayan Peskov, seçimin kazananı kim olursa olsun Washington ile ilişkilerde iyileşme olmayacağını belirtti.

Peskov ayrıca Trump'ın "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bir gecede çözerim" sözlerine de yanıt verdi ve böyle bir "sihirli bir değnek" olmadığını söyledi.