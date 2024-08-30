Kamala Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj: Hangi mesajları verdi?

ABD, Kasım ayında Kamala Harris ve Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. Demokratların başkan adayı Harris, resmen aday olduktan sonra ilk kez CNN'e konuştu; iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden ABD'nin İsrail politikasına ilişkin çok sayıda konuya değindi.

Röportaj sırasında, siyasi çizgisindeki değişimlerle ilgili eleştirilere yanıt veren Harris, "Politik perspektifimin en önemli kısmı, değerlerimin değişmemesi" dedi.

Harris'in gündeminde İsrail'e silah ambargosu yok

Harris, röportajın dış politikayla ilgili bölümünde ABD-İsrail ilişkileri ve Gazze'deki insani krizle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan neyi farklı yapacağı sorusuna yanıt verdi.

7 Ekim saldırılarında yaşananları hatırlatan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkına riayet etmeye devam edeceğini ve bu konudaki tavrının net olduğunu söyledi.

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"Açık konuşayım, İsrail'in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek." diyen Harris, şu an önceliklerinin ateşkes anlaşması olduğunu belirtti.

Demokrat Parti içinde bir kesimin yoğun şekilde "İsrail'e silah ambargosu" uygulanmasını talep ettiğini hatırlatan sunucunun, "Bu silah politikasında hiçbir değişiklik olmaz mı?" sorusuna, "Hayır. Şu anda anlaşmayı halletmemiz lazım." yanıtını verdi.

İsrail'e desteğini yineleyen Harris, bununla beraber çok fazla sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Bu (ateşkes) anlaşmasını halletmemiz lazım. Bu savaş sona ermeli. Anlaşmayı tamamlamalı ve esirleri çıkarmalıyız. Esirleri kurtaralım ve ateşkesi sağlayalım." dedi.