ABD Başkanlık yarışına hazırlanıyor: Son anketlerde Harris, Trump'ın önüne geçti

ABD, Kasım ayında Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile arasında gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. Son anketlere göre ise Harris, Trump'ın önüne geçti.

Florida Atlantic Üniversitesi Siyasi İletişim ve Kamuoyu Araştırma Laboratuvarı'nın (PolCom Lab) son anketine göre, Demokratların başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçen haftaki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin ardından 2024 başkanlık yarışında öne geçti.

Salı günü yayınlanan bir ankette, PolCom Lab ve Mainstreet Research USA'nın anketine göre Harris, Trump'ın 4 puan önüne geçti. Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 45'lik bir destek buldu. REKLAM Temmuz sonunda yapılan bir ankette ise, Harris ve Trump, yüzde 46'lık destekle berabere kalmıştı. Harris'in bu hafta yayınlanan Morning Consult anketinde de benzer bir üstünlüğe sahip olduğu görüldü; Harris, Trump'a karşı dört puanlık bir üstünlük sağladı (%48'e karşı %44).