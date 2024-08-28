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        Haberler Dünya ABD Başkanlık yarışına hazırlanıyor: Son anketlerde Harris, Trump'ın önüne geçti | Dış Haberler

        ABD Başkanlık yarışına hazırlanıyor: Son anketlerde Harris, Trump'ın önüne geçti

        ABD, Kasım ayında Donald Trump ve Kamala Harris arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. Trump ve Harris 10 Eylül'de canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, yapılan son ankette Harris'in Trump'ın 4 puan önüne geçtiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:00
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        Harris Trump'ın önüne geçti
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        ABD, Kasım ayında Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile arasında gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. Son anketlere göre ise Harris, Trump'ın önüne geçti.

        Florida Atlantic Üniversitesi Siyasi İletişim ve Kamuoyu Araştırma Laboratuvarı'nın (PolCom Lab) son anketine göre, Demokratların başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçen haftaki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin ardından 2024 başkanlık yarışında öne geçti.

        Salı günü yayınlanan bir ankette, PolCom Lab ve Mainstreet Research USA'nın anketine göre Harris, Trump'ın 4 puan önüne geçti. Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 45'lik bir destek buldu.

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        Temmuz sonunda yapılan bir ankette ise, Harris ve Trump, yüzde 46'lık destekle berabere kalmıştı.

        Harris'in bu hafta yayınlanan Morning Consult anketinde de benzer bir üstünlüğe sahip olduğu görüldü; Harris, Trump'a karşı dört puanlık bir üstünlük sağladı (%48'e karşı %44).

        İKİ İSİM 10 EYLÜL'DE KARŞI KARŞIYA GELECEK

        Diğer yandan, Trump ve Harris 10 Eylül'de ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya gelecek.

        Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

        Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Kamala Harris
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