Harrogate Town - Solihull Moors sahaya çıkıyor

Harrogate Town ve Solihull Moors, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Harrogate Town 9 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Solihull Moors 10 puanda ve 6. sırada. Harrogate Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Solihull Moors, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Harrogate Town galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Solihull Moors galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Harrogate Town son haftadaki Corby Town müsabasında 5-0 kazandı.

Solihull Moors, United of Manchester karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Harrogate Town, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Solihull Moors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Solihull Moors, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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