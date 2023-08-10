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        Haberler Futbol İngiltere Harry Kane, Bayern Münih ile anlaştı : 110 milyon euro... - Futbol Haberleri

        Harry Kane, Bayern Münih ile anlaştı : 110 milyon euro...

        The Athletic'e göre Bayern Münih, İngiliz oyuncu Harry Kane için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Alman devi, tecrübeli golcü için Londra ekibine 100 milyon euro bonservis ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 15:21
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        Bayern Münih, uzun süredir gündeminde bulunan Harry Kane'i renklerine bağlamak üzere.

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        Bavyera temsilcisi, bonuslarla birlikte 100 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında 30 yaşındaki forveti kadrosuna katacak.

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        KANE'İN KARARI BEKLENİYOR

        The Athletic'te yer alan habere göre; Bayern Münih'in 100 milyon euronun üzerindeki teklifini Tottenham kabul etti. Kane'in de Alman devine gitme yönünde karar vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.

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        TOTTENHAM'IN PRENSİ

        Harry Kane, kariyeri boyunca 514 kez kulüp takımıyla maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 307 gol ve 80 asistlik performans gösterdi.

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        İngiliz oyuncu, sezon başlamadan transfer konusunun halledilmesini Tottenham yönetimine bildirmişti.

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        Harry Kane, Bayern Münih'te yıllık 29 milyon euro kazanacak.

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        Transferin gerçekleşmesi durumunda Harry Kane, Bayern Münih tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

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