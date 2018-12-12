Harry Potter'ın sihirli dünyası hem izlenip hem dinlenecek!

Beyazperde ile konser deneyimi sunan Movies in Concert serisi kapsamında, Harry Potter efsanesinin dördüncü filmi “Harry Potter ve Ateş Kadehi” konseri, 29 & 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek...

Aralık ayında gerçekleşecek üçüncü filmin konser biletleri, aylar öncesinden tükendi. Canlı orkestra eşliğinde dördüncü filmin dev ekranda gösteriminin yapılacağı bu büyüleyici etkinliğin biletleri çok yakında satışa çıkıyor.

2016 yılında başlayan “Harry Potter Film Concert” serisi, Harry Potter’ın sihrini dünyanın dört bir köşesine taşımaya devam ediyor...

Kült serinin dördüncü filminde Harry Potter, üç büyücülük okulunun katıldığı, çok zorlu bir yarışma olan Üçbüyücü Turnuvası’na katılıyor ve kendisini Lord Voldemort’un pençelerinde buluyor.

Harry, Ron ve Hermione, çocukluklarını sonsuza dek terk edip hayal bile edemeyecekleri deneyimlerle karşılaşıyor. Bu maceralara ödüllü besteci Patrick Doyle’un duygusal ve karanlık melodileri eşlik ediyor.

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