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Hartberg: 4 - FC Wacker Innsbruck: 3
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Hartberg: 4 - FC Wacker Innsbruck: 3

Avusturya ÖFB Kupası Son 8 Turu maçında Hartberg ile FC Wacker Innsbruck karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hartberg 4-3 kazanmayı başardı

30 Ekim 2018 Salı, 22:00 | Güncelleme:
Avusturya ÖFB Kupası Son 8 Turu Hartberg - FC Wacker Innsbruck maçına sahne oldu.

12. dakikada Hartberg, Christian Ilic ile skoru 1-0 yaptı. Konuk takım 14. dakikada Patrik Eler ile 1-1 beraberliği yakaladı. Mücadelenin 28. dakikasında Hartberg Fabian Schubert ile skoru 2-1 yaptı. İlk yarıyı Hartberg 2-1 önde bitirdi. FC Wacker Innsbruck oyuncuları Hidajet Hankic, Matthias Maak sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. İkinci yarıda ilk golü FC Wacker Innsbruck buldu.

66. dakikada Hartberg, Siegfried Rasswalder ile gol buldu ve skoru 3-2 olarak değiştirdi.

74. dakikada Albert Vallci skoru 3-3 olarak değiştirdi.

89. dakikada Christoph Kröpfl skoru 4-3 olarak değiştirdi.

İkinci yarıda FC Wacker Innsbruck oyuncusu Albert Vallci sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadele 4-3 bitti.

411 kodlu maçta İddaa'da Hartberg galibiyetine bahis oynayanlar 2.05 oranını kazandı.

Hartberg takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 beraberlik. Konuk FC Wacker Innsbruck ise bu süreçte 1 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 3 kez yenildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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