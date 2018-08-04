Hartberg - Admira Wacker sahaya çıkıyor

Avusturya Bundesliga maçında Hartberg ile Admira Wacker, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Hartberg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Admira Wacker, son 5 maçında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 507. İddaa'da Hartberg kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Admira Wacker kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Hartberg son haftadaki Admira Wacker müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Admira Wacker, Eskişehirspor karşılaşmaında 0-4 yenildi.

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