Harun Erdenay: Türkiye'yi yeniden basketbol ülkesi yapacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Adayı Harun Erdenay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, hedeflerini ve projelerini anlattı. 4 Kasım Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Harun Erdenay, yönetim kuruluyla beraber projelerini açıkladı ve sürdürülebilir sportif başarı için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla beraber kolları sıvadıklarını vurguladı.

"TÜRK BASKETBOLUNU YENİDEN ZİRVEYE ÇIKARACAĞIZ"

Türk basketbolunun hem erkek, hem de kadınlarda büyük bir düşüş içerisinde olduğunu ifade eden Erdenay, ''2016 yılında erkeklerde dünya sekizincisiyken şu anda 16'ncılığa kadar geriledik. Kadınlarda da altıncılıktan 10'unculuğa düştük. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ilk hedefi, ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmektir. Dolu ve çoşkulu tribünler önünde, rakip takıma zor anlar yaşatan, ülkeyle kenetlenen ve başarısı herkes tarafından konuşulan basketbolumuzu dünyaya tekrar hatırlatma vakti geldi. Ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndüreceğiz. Türkiye'yi yeniden bir basketbol ülkesi yapacağız'' diye konuştu.

"AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASI´NI TÜRKİYE´YE GETİRECEĞİZ"

Avrupa ve Dünya Şampiyonları gibi büyük organizasyonunu kısa vadede Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Harun Erdenay, ''Mutlaka kısa vadede bir, hemen ardından iki organizasyonu ülkemize getirmek ana hedefimiz olacaktır. Böylece şampiyonaları ülkemizde izleme şansı yakalayacak olan Türk seyircisinin de içinde sönmüş olan basketbol ateşini tekrar yakacağız. Bu tür organizasyonların ülke ekonomisine ve tanıtımına, kültür ve turizmine katkısı kaçınılmaz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN GELİRLERİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Her ligin sponsoru olacağını ve bu sayede kulül gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdenay, ''TBF artık kendi kaynaklarını yaratan ve marka değeri her geçen gün artan bir yapıya kavuşacak. Sadece federasyona değil, kulüplerimize de sponsor bulma ve kaynak yaratma süreçlerine katkıda bulunacağız. Ama en önemlisi yaratılan kaynakları, sadece ve sadece basketbol için kullanacağız. Alanında uzman kişilerden oluşturulacak çalışma grupları ile her ligin pazarlama stratejileri oluşturulup, lig statüleri ile ilgili gerekli düzenleme ve güncellemeleri yapacak bir sponsora sahip olması sağlanacaktır. Yayın hakları ve sponsorluk gelirlerindeki takım payları, gerekli görüşme ve girişimler yapılarak arttırılacaktır. Liglerimiz, basketbolseverler için daha cazip hale getirilip, seyir talebi arttırılarak 2022-2023 sezonunda yeni yayın ihalesine çıkılacaktır'' ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL LİGLER GERİ GELECEK"

Basketbolu tabana yaymak için kapatılan bölgesel ligleri yeniden açacaklarını vurgulayan Erdenay, ''Ana hedefimiz 81 ilin en az bir takımının basketbol liglerinde olmasıdır. Basketbolsuz il kalmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu ile kapalı spor salonu anlaşmaları yapılacaktır. Türk basketboluna hem oyuncu yetiştirme hem de şehir ve bölgeler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırma anlamında büyük katkısı olan; basketbolun tabana yayılması ve daha fazla yaygınlaştırılması için 82 kulübün, 48 şehirde faaliyet gösterdiği, 750-1000 adet basketbolcu, 75-100 adet antrenörün, 150-180 adet hakemin ve 100 kadar gözlemcinin görev aldığı, 2017-2018 yılında iptal edilen bölgesel ligler geri gelecek'' diye konuştu.

"HER ÇOCUĞUN ODASINDA BASKETBOL TOPU OLACAK"

Dünyada basketbol oynama yaşının beşe kadar indiğini ifade eden Harun Erdenay, ''Bu yaşlardaki çocuklarımıza basketbolun eğlencesini tattıracağız, dinginliğini paylaşacağız, takım oyunu sevgisini yaşatacağız ve onları üniversiteden mezun olana kadar bu sevginin içinde tutacağız. Her çocuğun odasında bir basketbol topu olacak. Altyapı başarılarımızı A takımlar seviyesine taşımak zorundayız. Altyapı oyuncularımızın A takımı maçlarında daha fazla süre alması için akış planımız hazır. A takımlardaki milli heyecanı geri getireceğiz'' dedi.

"TURNUVALARA ORHUN ENE GÖTÜRECEK"

Basketbol A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene hakkında da Erdenay, "Göreve gelirsek Orhun Ene iyi bir antrenör ve sözleşmesi de devam ediyorsa, Orhun Ene de çalışmak isterse devam ederiz. Bizi turnuvalara Orhun Ene götürecek" açıklamasında bulundu.

"YABANCI KURALINDA UFAK BİR DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Yabancı kuralıyla ilgili Erdenay, "5 yabancı sınırının indirileceğini düşünmüyorum, kulüpler karşı çıkacaktır. Lig kuluru yapılacak temsilciler gelecek onlar yabancı oyuncu isteyecek, biz Türk oyuncular olsun diye konuşacağız. 4+1 3+2 gibi formüller olabilir. Yabancı kuralında ufak bir değişiklik olabilir" şekilinde konuştu.

KIRMIZI: BASKETBOLUN 12 DEV ADAMLI GÜNLERİNE ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ

Erdenay´ın ekibinde yer alan iş insanı Nihat Kırmızı, basketbolu dünya standartlarına çıkaracaklarına inandılarını söylerken, "Basketbolu hak ettiği günlerine 12 Dev Adamlı günlerine Harun Erdenay ile ulaşacağına inanıyoruz. Spora gönül verdik, sporda da basketbola gönül verdik. Harun Erdenay´ın basketbolu dünya standartlarına çıkaracağına inandık" diye konuştu.

KORKMAZ: BASKETBOL SPORUN YANINDA DA BÜYÜK BİR EKONOMİ

Erdenay´ın ekibinde ekonomiden sorumlu olan iş insanı Halil Korkmaz, "2010'da dünya ikincisi olduk, yarı final maçında Sırbistan mücadelesi sonrası birbirimize sarılıp ağladık. Federasyon başkanlığı dönemi de kısa sürmesine rağmen seviyeyi üste taşıdı. Harun başkan, 'birlikte mücadele edelim ve basketbolu hak ettiği yere taşıyalım' dediğinde kabul ettim. Basketbol sadece spor değil, büyük de bir ekonomi. Bu başarılarları basketbola gönül verenler için yaşatmak istiyoruz" dedi.