Fenerbahçe'nin yeni transferi Harun Tekin, sarı-lacivertlilerdeki ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'dan bonservisiyle 3+1 yıllığına kadroya katılan milli kaleci, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giderek, tesisleri gezdi.

Kaleci antrenörü Murat Öztürk eşliğinde kendisine verilen özel program dahilinde çalışan Harun, antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu'yla da tanışarak, kısa bir süre sohbet etti.

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Harun Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil beyazlı camiaya veda etti.

Milli eldivenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Bursasporlular ve basın mensupları, futbol yaşantımda yeni bir dönem başlıyor. Hayatımda atacağım bu yeni adım nedeniyle taşıdığım heyecanın yanı sıra birçok duyguyu da beraber yaşıyorum. 20´li yaşlarımın başında kapısından girdiğim Bursaspor´un formasını hep onur ve gururla taşıdım. Ne şanslıyım ki bu güzel kulüpte kaptanlık yapmak ve Milli Takım´a kadar yükselmek nasip oldu. Tüm bu anıları kalbimin bir köşesinde sonuna kadar taşıyacağım. Artık benim için veda vakti. Burada futbol oynadığım süre boyunca birlikte çalıştığım başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm profesyonellerimize, her derdimize koşturan kulüp çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarıma ve bana gösterdikleri sevgi ile destekten dolayı Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Bana çok şey kattınız. Hakkınızı helal edin!... Sevgi ve saygılarımla."

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