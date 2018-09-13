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Harvey Weinstein'ı zora sokacak taciz videosu!

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu onlarca kadın tarafından taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve kefaletle serbest bırakılan ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında bir davacısı video yayımladı. Videoda Weinstein'ın tecavüz öncesi tacizinin belgelendiği iddia edildi.

13.09.2018 - 17:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Harvey Weinstein'a dava açanlardan biri olan Melissa Thompson, tecavüz öncesi tacizi belgelediğini iddia ettiği bir videoyu Sky News kanalıyla paylaştı. 2011 yılında Weinstein ile çalıştığı teknoloji şirketinin video platformunu teklif etmek için görüştüğünü ve havalı olsun diye görüşmeyi videoya kaydettiğini belirten Thompson, görüntüleri Sky News muhabiriyle birlikte yeniden izleyerek değerlendirdi.

Videoda ofisteki çalışanları "Araya girmeyin, araya girmeyin" diye uzaklaştırarak iş görüşmesine girdiği görülen Weinstein, kendisine elini uzatan Thompson'ı doğrudan kucaklıyor.

"Bu hoştu, böyle devam edelim, fena değil" diyerek kadının sırtını okşayan Weinstein, "Seninle flört etmeme izin var mı?" sorusuna ise, "Hımmm, bakalım, birazcık var" yanıtı alıyor.

Görüşmenin bir noktasında elini masanın altına sokarak kadının bacaklarını elleyen yapımcı, "Bırak da senden küçük bir parça alayım. Hadi, ver onu bana. Tamamdır, biraz daha yapmak ister misin" diyince, Thompson, ''Biraz fazla ileri, bu biraz fazla ileri oldu" şeklinde yanıt veriyor.

"BENİMLE KEDİ FARE OYUNU OYNADI"

Thompson, "Weinstein en fazla nereye kadar itebileceğini görmek için baştan itibaren benimle kedi-fare oyunu oynadı. Benim tepkilerime bakarak benimle nasıl oynayabileceğini, direnç noktalarımı, zayıf noktalarımı ölçüp biçti'' diyerek Weinstein'ı tacize teşvik ettiği iddiasını reddetti. 

Weinstein tarafından Tribeca Grand Hotel'in lobi restoranına davet edilmesini, "Ben bunun görüşme sonrası anlaşmanın bağlanacağı bir buluşma olmasını bekliyordum. Otel odasına gitmemiz için bir davet değildi. Ofise birkaç sokak mesafedeki otel lobisine davetti ve bu da bana ofisinde kendisiyle başbaşa kalmaktan çok daha güvenli geldi" dedi.

Thompson, lobiye gittiğinde Weinstein'ın kendisini bir şekilde otel odasına soktuğu ve orada tecavüz ettiğini iddia etti.

Mücadele edip Weinstein'ı kendisinden uzaklaştırdığı her sefer adamın kaçmasını engelleyecek bir pozisyon aldığını, nereye dönerse dönsün kendini sürekli kapana kısılmış hissettiğini, defalarca ve defalarca köşeye sıkıştırıldığını anlatan Thompson, herkesin sustu(ruldu)ğu dönemde yapımcıyı ilk suçlayan isimlerden biriydi. Haziranda Weinstein'a karşı açılan toplu davanın da tarafı oldu.

Thompson'ı mali kazanım için yalan söylemekle suçlayan Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, "Thompson'ın aylardır reklamını yaptığı videoyu pek çok saygın gazeteci ve güvenilir birey izledi. Bize söyledikleri, seçilmiş parçalar değil de, tamamı izlendiğinde; her iki taraftan zorlama olmaksızın gelişigüzel bir flörtleşmenin gözlendiği." diyerek suçlamaları reddetti. 

 

 

 

 

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