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Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu

Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında Los Angeles’ta görülen ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu.

Harvey Weinstein ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu
BBC TÜRKÇE

Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında Los Angeles’ta görülen ikinci cinsel istismar davasında da suçlu bulundu.

70 yaşındaki Weinstein, 2020 yılında da başka bir cinsel istismar davasında daha suçlu bulunmuş ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pazartesi günü görülen davanın ardından Weinstein, daha uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya.

İki ay süren duruşmalarda, mahkemeye Weinstein’ın kadınlara cinsel saldırılarda bulunmadan evvel sahip olduğu gücü nasıl kullandığı anlatılmıştı.

Weinstein, gerçek kimliği koruma amaçlı gizlenen "Jane Doe 1" isimli bir kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarından suçlu bulundu.

Mahkeme, California Valisi Gavin Newsom'un eşi Jennifer Siebel ile bir başka kadının iddiaları hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle görevsizlik kararı verdi.

Son suçlamalarda Beverly Hills ve Los Angeles’taki otellerde 2004 – 2013 arasındaki cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları söz konusu. Weinstein ise suçlamaları reddediyor.

Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.

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