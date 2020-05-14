Hasadı yapılan çam fıstığı fiyatıyla sevindirdi - MUĞLA

AA

Milas ilçesindeki yerleşim birimlerinde çam ağaçlarının kozalağından elde edilen fıstık çamı çiftçilerin, geçim kaynağı oldu.Hasat döneminin başladığı ilçede sırığın ucuna taktıkları kancalarla boyları 30-40 metreyi bulan çam ağaçlarına tırmananlar, düşürdükleri kozalakları güneş gören alanlara sererek, kurumasını bekliyor.Belli bir süre sonra kozalaktan ayrışan çam fıstıkları toplanarak tüccarlar aracılığıyla hem iç piyasaya sunuluyor, hem de ihracat yoluyla değerlendiriliyor.Çallı Mahallesi Muhtarı Burhan Kara, fıstık çamlarına özenle baktıklarını söyledi.Civardaki kırsal mahallelerin geçiminin fıstık çamına bağlı olduğunu ifade eden Kara, "Bu yıl güzel bir verim oldu. Üreticilerimiz iyi para kazandı. Fıstık çamını kozalak olarak kilosu 9-10 lirayı buldu. İç fıstık olarak ise pazarda 400 liradan tüketiciye sunuluyor." dedi.Çam fıstığı üreticilerinden 60 yaşındaki Mustafa Kara da fiyatıyla çam fıstığının yüzleri güldürdüğünü kaydetti.