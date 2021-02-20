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Hasan Ali, Clichy’i arattı

Geçtiğimiz sezon sonunda Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir’e transfer olan Hasan Ali Kaldırım, ortaya koyduğu performansla Fransız oyuncunun oldukça gerisinde kaldı. Ayrıca turuncu-lacivertli teknik heyet ve yönetimin de Hasan Ali’nin performansından memnun olmadığı öğrenildi

Hasan Ali, Clichy’i arattı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir kadrosunun kilit isimlerinden biri olan ve turuncu-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonda önemli işlere imza atan Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından sol bek mevkiine Bolingoli-Mbombo ve Fenerbahçe’den Hasan Ali Kaldırım transfer edildi. Turuncu-lacivertlilerle ligde sadece 6 maça çıktıktan sonra sakatlanan Bolingoli’nin ardından forma Hasan Ali’ye emanet edildi. Ancak geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, Clichy’nin geride kalan sezonda sergilediği performansın uzağında kaldı.

BAŞAKŞEHİR, CLICHY’İ ARIYOR

Gael Clichy, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 31 maçta forma giydi. 35 yaşındaki futbolcu takımına 2 gol, 6 asistlik katkı sundu. Bunun yanında turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı olan kanat organizasyonlarında da Fransız futbolcunun payı büyüktü. Clichy, söz konusu süreçte ceza sahasına maç başı 2.7 isabetli pas gönderdi. Tecrübeli oyuncu, maç başına 1.3 isabetli ortayla da rakip sahada etkili oldu. 39.3 maç başına başarılı pas oranıyla dikkat çeken Clichy, bu performansını savunmada da gösterdi. Maç başı 3.3 ikili mücadele kazanan Gael Clichy, maç başına 1.2 hava topu da kazanarak ön plana çıktı. Ayrıca yetenekli oyuncu, 31 karşılaşmada 9 kez de gol pozisyonuna girdi.

HASAN ALİ’NİN ORTALARI YETERSİZ

Ligde 19 müsabakada boy gösteren Hasan Ali Kaldırım’ın sadece 1 asistli bulunuyor. Hasan Ali, kendisinden beklenen ceza alanı ortalarında ise henüz beklenileni veremedi. Ceza sahasına maç başı 0.9 isabetli pas veren turuncu-lacivertli futbolcunun, maç başına isabetli ortası da 0.6'da kaldı. 29.4 maç başı başarılı pas oranına sahip olan Kaldırım, 19 maçta gol pozisyonuna ise giremedi. 1.5 ikili mücadele kazanan Hasan’ın, maç başı hava topu kazanma istatistiği de 0.7.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM MEMNUN DEĞİL

Hasan Ali Kaldırım’ın ortaya koyduğu bu performanstan yönetim ve teknik heyetin memnun olmadığı öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin eski teknik direktörü Okan Buruk, sık sık Clichy’nin yokluğunu hissettiklerini vurgulamıştı. Aykut Kocaman da eski öğrencisiyle oyununu arttırması için görüşmeler yapsa da henüz istediği verimi alamadı. Ayrıca Başakşehirli yöneticiler ve Başkan Göksel Gümüşdağ da Hasan Ali’nin yeterince takıma katkı sağlayamamasından dolayı memnuniyetsizlik yaşıyor.

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