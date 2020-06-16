Hasan Ali ile Vedat, 11’de

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor maçında sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı geçen ve lig maçında oyuna sonradan dahil olan Vedat Muriqi Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de şans buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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