Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, ligde 6 hafta sonra maç kazandı. Uzun süre sonra gelen galibiyetle camia kenetlenirken sarı-lacivertlilerin kaptanı Hasan Ali Kaldırım da takdir topladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin kadrosundaki en kıdemli futbolculardan olan Hasan Ali Kaldırım, yıllardır süren özverili çalışmaları ve profesyonel karakteriyle Fenerbahçe taraftarının geç de olsa gönüllerini fethetmeyi başardı. Taraftarın en sevdiği oyuncular arasında en tepelere yerleşen Hasan Ali, kendi fedakar ve özverili tavrından ise ödün vermiyor.

Takımdaki eksik ve cezalıların çok olduğu Alanyaspor maçı öncesinde hastalanan sarı-lacivertlilerin kaptanı ateşi 39 derecelere ulaşmasına rağmen, sorumluluktan kaçmadı. İğnelerle maça çıkan tecrübeli oyuncu 90 dakika sahada kalırken, yine iyi bir performans göstermeyi başardı ve sık sık hücum aksiyonlarına destek verdi.

Maç sonunda ise hastalıktan dolayı büyük yorgunluk yaşayan milli oyuncunun bu fedakar tavrı ise takdir topladı.

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