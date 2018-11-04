Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.

Milli futbolcu, 1-0 yenik kapattıkları maçın devre arasında "Hepimiz çok kötüydük. Bir taraftarımız hayatını kaybetti. Bu maçı onun anısına iyi bitirmek zorundayız. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız" sözleriyle takımı ayağa kaldırdı.

Sabah'ın haberine göre 90 dakika sonunda galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Hasan Ali "Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez. Maçın kaçıncı dakikası olursa olsun Fenerbahçe ile dalga geçilmez. Bu sesler bizi resmen ayağa kaldırdı. İkinci yarıda dirildik. Ancak 'oley' tezahüratlarının karşısında bu maçı kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.

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